نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم ضمن مبادرة "فرسان الإرادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تمكينهم وتذليل كافة الصعاب التى تواجههم

قام أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وواللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بتسليم الطلاب من ذوي الهمم شهادات الإعفاء من التجنيد وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال الدفع بلجنة تجنيدية من إدارة التجنيد والتعبئة بالقاهرة للوقوف على أحقيتهم بالإعفاء.

وذلك تحقيقا لرؤية جامعة عين شمس الجديده لرعاية الطلاب ذوي الهمم وتحقيق الدعم الكافي وتقديم كافة الخدمات التي من شأنها تيسير الحياة الجامعية لهم.

وخلال كلمته أعرب رئيس جامعة عين شمس عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تُبذَل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص بالذكر الجهود المتعلقة برعاية وتمكين طلاب الجامعة من ذوي القدرات الخاصة.. أصحاب الهمم والعزيمة مطلقًا عليهم "فرسان الإرادة"

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للواء محمد صبحي مهنا - مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة على ما بذله من جهد لنقف اليوم بين أبنائنا من ذوي الهمم لنضع سطرًا جديدًا من سطور المستقبل لتحقيق رؤية جامعة عين شمس الجديدة

‏‎وأكد أن المجتمع الذي يُقدِر أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أقصى معدلات التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات وهو مجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم والتيسير عليهم في شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.

هذا وقام بتوجيه الشكر والتقدير لقطاع التعليم والطلاب ممثلا في الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب وفريق عمله على ما قدموه من جهد في مجال رعاية الطلاب ذوي الهمم وتدشين مبادرة "فرسان الإرادة".

كما قدم أ.د رئيس الجامعة تحية تقدير لكل الطلاب من ذوي الهمم وإلى ذويهم وقدم أيضا التحية للقوات المسلحة المصرية وإدارة التجنيد والتعبئة على ما قدموه اليوم من دعم لفرسان الإرادة من أبناء جامعة عين شمس.

وخلال كلمته قدم اللواء محمد صبحي مهنا مدير ادارة التجنيد والتعبئة تحيات سعادة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد اركان حرب القوات المسلحة كما أبدى سعادته بتواجده في رحاب أقدم الجامعات المصرية جامعة عين شمس والتي تزخر بالعديد والعديد من الخريجين المتميزين والبارزين في شتى المجالات التي اثرت في المجتمع المصري والعربي والعالمي .

وأضاف أن الشباب هم ثروة يذخر بها الوطن نستمد منهم العزيمة والتحدى مؤمنين بقدراتهم في صياغة حاضر الوطن ومستقبله.

وأكد أن تلبية مطالب ذوي الهمم هو واجب وفرض عل كل مسئول وأن القوات المسلحة المصرية من نسيج هذا الوطن حريصة على تقديم كافة التيسيرات للطلاب ذوي الإعاقة

وأشار اللواء محمد صبحي مهنا إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة وتوجيهاتها بتقديم المزيد من التيسيرات لأبناء الوطن وعدم تحميلهم أى أعباء ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لتخفيف عبء الإنتقال ومشقة السفر والتردد على مناطق التجنيد كما أنه متاح دفع لجان خاصة إلى محل الإقامة للحالات التي تجد صعوبة في الانتقال أو تقتضى الضرورة الصحية ذلك ودون أي رسوم مالية.

وقدم التحية للآباء والأمهات من أولياء أمور فرسان الإرادة وأيضًا إلى كل الجهود المخلصة من القائمين على تعليم وتأهيل شباب مصر العظيم

هذا وقدم فريق كورال مبدعون باختلاف "بنشوف" مزيكا فقرات غنائية بقيادة المايسترو أحمد سالم الاستاذ بكلية التربيه النوعية

وفي ختام الحفل تبادل الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس واللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة الدروع كما قاما بتسليم جميع الطلاب من ذوي الهمم شهادات إعفاءهم من التجنيد كما تم التقاط الصور التذكارية مع الطلاب وذويهم