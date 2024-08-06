نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يستعد للإعلان عن صفقة من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب أتلتيكو مدريد من حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الجارية، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية صباح اليوم، فإن أتلتيكو مدريد أتم الاتفاق مع تشيلسي على ضم الدولي الإنجليزي كونور جالاجير في الميركاتو الحالي، بمقابل 40 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد ينهي اتفاقه مع جالاجير

ومن المقرر أن يسافر اللاعب الإنجليزي إلى مدريد خلال الساعات القادمة، لإجراء الفحوصات الطبية، والانضمام بشكل رسمي إلى صفوف الروخي بلانكوس لمدة 5 مواسم.

وشارك جالاجير البالغ مع العمر 24 عامًا مع البلوز الموسم الماضي في 50 مباراة، أحرز 7 أهداف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

