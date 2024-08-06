نجم برشلونة يحدد شرطا للانتقال إلى الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - وضع البرازيلي ​فيتور روكي​ مهاجم ​برشلونة​ الإسباني شرطا للانتقال لصفوف ​الهلال السعودي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "سبورت " فان الهلال عرض على اللاعب البالغ 19 عاما ضعفي راتبه مع برشلونة لكنه رفض العرض، مشيرة إلى أن اللاعب حدد شرط الانتقال إلى النادي السعودي بحصوله على راتب ضخم جدا.

نجم برشلونة يحدد شرط الانتقال إلى الهلال السعودي

واشارت صحيفة "سبورت" إلى ان الهلال رفض الأرقام التي حددها اللاعب للموافقة على اللعب له، إذ رآها لا تتناسب مع قيمته الفنية وحقيقة أنه لم يلعب كثيرًا مع البارسا في الموسم الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن روكي مازال محل اهتمام عدد من أندية أوروبا وأبرزها ​لاتسيو​ و​بورتو​.