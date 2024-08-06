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أحمد جودة - القاهرة - قرر تشيلسي صرف النظر عن التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما ذكره الصحافي جيانلوكا دي مارزيو من شبكة "سكاي سبورت إيطاليا".
وبدلًا من ذلك، يركز النادي الإنجليزي على التعاقد مع سامو أوموروديون، موهبة أتلتيكو مدريد، ويسعى للتوصل إلى اتفاق مع النادي الإسباني.
تشيلسي يوجه ضربة موجعة إلى أوسيمين
في الوقت نفسه، لا يزال باريس سان جيرمان وأرسنال في المنافسة لضم أوسيمين، بالإضافة إلى اهتمام من الدوري السعودي.
أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، استبعد أوسيمين من المباريات الودية للفريق حتى الآن، ويأمل في ضم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سبق له اللعب معه في إنتر ميلانو.