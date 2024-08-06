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أحمد جودة - القاهرة - قرر ​تشيلسي​ صرف النظر عن التعاقد مع ​فيكتور أوسيمين​، مهاجم ​نابولي​، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما ذكره الصحافي جيانلوكا دي مارزيو من شبكة "سكاي سبورت إيطاليا".

وبدلًا من ذلك، يركز النادي الإنجليزي على التعاقد مع ​سامو أوموروديون​، موهبة أتلتيكو مدريد، ويسعى للتوصل إلى اتفاق مع النادي الإسباني.

تشيلسي يوجه ضربة موجعة إلى أوسيمين

في الوقت نفسه، لا يزال ​باريس سان جيرمان​ وأرسنال في المنافسة لضم أوسيمين، بالإضافة إلى اهتمام من الدوري السعودي.

​أنطونيو كونتي​، مدرب نابولي، استبعد أوسيمين من المباريات الودية للفريق حتى الآن، ويأمل في ضم البلجيكي ​روميلو لوكاكو​ الذي سبق له اللعب معه في إنتر ميلانو.