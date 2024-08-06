العالم اليوم - زيادة مبيعات السيارات ترفع الأرباح الفصلية للغانم الكويتية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 05:22 مساءً - أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات، الثلاثاء، تحقيق زيادة نسبتها نحو سبعة بالمئة في أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي.

وأظهرت النتائج المعلنة على موقع بورصة الكويت تحقيق أرباح صافية قدرها 7.941 مليون دينار (25.98 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 7.425 مليون دينار قبل عام. كما ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركة إلى 14.258 مليون دينار مقارنة بمبلغ 13.415 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2023، بزيادة 6.3 بالمئة. وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى زيادة مبيعات السيارات.

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