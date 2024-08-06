نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب مسؤولي الأهلي.. الأندية توافق على لعب كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الإجتماع الذي أقيم اليوم في مقر اتحاد الكرة المصري، بين مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في كأس مصر، موافقة الأندية على استكمال البطولة، وذلك الاجتماع شهد غياب مسؤولي الأهلي.



وجاءت القرارات خلال الاجتماع، على اتفاق الأندية لاستكمال بطولة كأس مصر في المواعيد، التي حددت من قبل اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية.

وانتهى الاجتماع، بإن اتحاد الكرة أعلن استكمال كأس مصر بشكل طبيعي، بناء على موافقة الأندية، وذلك جاء عبر المركز الإعلامي للاتحاد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث تنطلق بعضها يوم الخميس القادم، الموافق 8 أغسطس الجاري، ويستمر حتى يوم 21 من الشهر ذاته.