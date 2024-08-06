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اختتام زيارة وزير التضامن ومحافظ الغربية ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي بتفقد مصنع لإنتاج العطور وعجينة الياسمين بـ«قطور»

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام زيارة وزير التضامن ومحافظ الغربية ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل بتفقد مصنع لإنتاج العطور وعجينة الياسمين بـ«قطور» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، زيارة محافظة الغربية بالتوجه إلى قرية شبرابلولة بمركز ومدينة قطور.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور مصنع فخري لإنتاج العطور وعجينة الياسمين بقرية شبرابلولة بمركز ومدينة قطور.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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