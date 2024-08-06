أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف معاشات شهر أغسطس

صنعاء تعلن صرف معاشات شهر أغسطسبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات المتقاعدين لشهر أغسطس 2024م.

وأوضحت المؤسسة، أن عملية الصرف بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة، والتي تشمل المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.

وجددت التأكيد على أن صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة وتتم في بداية كل شهر، حرصاً من المؤسسة على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم لمواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم العاملين في اليمن، سواء موظفين حكوميين أو عمال في القطاع الخاص أو المختلط.