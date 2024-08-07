العالم اليوم - وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الى "تصفية سريعة" للسنوار

انتم الان تتابعون خبر وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الى "تصفية سريعة" للسنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - دعا وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الثلاثاء، الى "تصفية سريعة" ليحيى السنوار، بعيد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية الذي قتل في طهران الاسبوع الماضي.

وكتب كاتس على منصة اكس أن "تعيين الارهابي يحيى السنوار على رأس حماس خلفا لإسماعيل هنية، هو سبب إضافي لتصفيته سريعا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة".

وكانت حماس قد أعلنت تعيين قائدها في قطاع غزة يحيى السنوار رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل.

وقالت الحركة في بيان "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية".

وبعد بضع دقائق من هذا الإعلان، تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس إطلاق رشقة من الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل.

ويتهم الجيش والسلطات الاسرائيلية السنوار بأنه أحد المخططين الرئيسيين لهجوم حماس غير المسبوق على اسرائيل في السابع من أكتوبر.