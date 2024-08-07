نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يُعلن عبر "دوت الخليج الرياضي" عن مفاجأة سارة لجماهيره بمناسبة الاحتفال بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، من التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

الأهلي يعلن عن مفأجاة سارة لجماهيره

ويكفي المارد الأحمر التعادل بأي نتيجة في مواجهته غدا الخميس أمام سموحة السكندري، ليحسم تتويجه رسميًا بلقب الدوري للمرة ال44 في تاريخه.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان اليوم عبر وسائل الإعلام الخاصة بالنادي عن توفير حافلات لنقل جماهير الفريق من القاهرة إلى الأسكندرية لمؤازرة الفريق أمام سموحة، والاحتفال بالتتويج عقب نهاية المباراة حال نهايتها بالفوز أو التعادل.

وأضاف، أن إدارة الأهلي ستعلن خلال بيانها أن تحرك الحافلات سيكون من أمام مقر النادي بالشيخ زايد وذالك بعد ظهر الخميس مباشرة حتى يضمن الجمهور التواجد داخل الملعب قبل انطلاق المباراة بوقت كافي.

ومن المقرّر أن تنطلق المباراة بين الأهلي ومضيفه سموحة السكندري غدًا الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.