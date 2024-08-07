نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد الكرة: لا أمانع في الاعتذار لـ رمضان صبحي واعتذار الأهلي عن الكأس "خسارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، عن تطورات أزمة رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر، بشأن اشتباه في التلاعب بأحد عينات كشف المنشطات، خلال مشاركته هذا الموسم مع فريقه.

جمال علام يوجه رسالة إلى رمضان صبحي

وأكد جمال علام في تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" ليس لدي مانع في تقديم الاعتذار إلى رمضان صبحي".

وأشار:" لم أخطئ في حق صبحي، والدليل أن في بداية الأزمة لم أفصح عن أسمه".

وتابع:" بالطبع رمضان صبحي من أهم لاعبي مصر وكان ضمن حسابات التؤام حسام وإبراهيم حسن مع الفراعنة".

وواصل:" تصريحاتي الأخيرة عن المؤجلات ليست موجهة لشخص أو كولر أو النادي الأهلي والمقصد بها كان عامة وكانت بشأن ملف إلغاء كأس مصر".

وأختتم:" عدم مشاركة الأهلي في حالة أنه أصبح القرار النهائي ستكون خسارة كبيرة".