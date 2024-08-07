"بعد ارتباط إسمه بـ برشلونة والبريميرليج".. المريخ يصدم بيراميدز بشأن إبراهيم عادل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إبراهيم جوهر عضو مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، عن تطورات جديدة بشان انتقال إبراهيم عادل لاعبو الفريق السابق ونادي بيراميدز الحالي، إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونال نجم منتخب مصر الأولمبي، إعجاب العديد من أندية أوروبا خلال مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024.

المريخ يتحدث عن بند إعادة بيع إبراهيم عادل

وأكد عضو مجلس إدارة المريخ في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" يوجد بند في تعاقد بيراميدز مع إبراهيم عادل يحق لنا الحصول على 20% من مبلغ إعادة بيع اللاعب".

وتابع:" تم عرض إبراهيم عادل على مسؤولي النادي المصري قبل انتقاله إلى بيراميدز ولكن المفاوضات فشلت بسبب ضعف المقابل المالي".

ويشارك نجم بيراميدز في أولمبياد باريس الجارية، والتي يستعد منتخب مصر خلالها، لمواجهة منتخب المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد الهزيمة الأخيرة أمام منتخب فرنسا قي نصف النهائي.