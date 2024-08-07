اليوم.. قناة DMC تعرض الحلقة الأخيرة من الوصفة السحرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعرض قناة DMC اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل الوصفة السحرية، الذي حقق نجاح كبير جدًا منذ عرض أولى حلقاته، وناقش المسلسل قضايا هامة للخلافات الزوجية وكيفية حلها.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية



مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية



ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.