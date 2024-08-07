‏قائد الجيش الإيراني: اختيار السنوار خلفًا لهنية يوضح الطريقة التي تريد حماس مواصلة المعركة من خلالها

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏قائد الجيش الإيراني، إن اختيار يحيي السنوار خلفًا لإسماعيل هنية يوضح الطريقة التي تريد حماس مواصلة المعركة من خلالها.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.