مي عزالدين: الجمهور مبقاش ميال لـ الكوميديا.. وحسن حسني علمني أقول الإفيه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة مي عز الدين عن عودتها للأعمال الكوميدية عبر مسرحية "زواج اصطناعي"، التي تُعرض حاليًا للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الأول. جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لها.

وقالت عز الدين: مؤخرًا الضحك بقى صعب، والجمهور نفسه مبقاش ميال لـ الكوميدي، والفنان غصب عنه لما بيعمل حاجة كتير بيبقى عايز يغير، وأنا مبعرفش أمثل كذا حاجة في وقت واحد، وكونك تبقي بطلة مسلسل ويتباع باسمكِ الكلام ده عايز تركيز جدًا في الأول، لأنك داخلة منطقة جديدة عليكِ، وبصراحة أنا اتبسطت أوي في تمثيل التليفزيون

كما أعربت الفنانة مي عز الدين، عن اشتياقها لـ الفنان الراحل حسن حسني، قائلة: حسن حسني هو اللي علمني يعني إيه أفرش لـ الإفيه وإزاي أقوله، وبعتز بـ أعمالي معاه جدًا وبيوحشني جدًا.

أعربت مي عز الدين عن رغبتها في العمل مجددًا مع عدد من النجوم الذين أحبّت التعاون معهم سابقًا، مثل محمد سعد وتامر حسني ويسرا، وقالت إنها تفضل العمل مع الأشخاص الذين تكن لهم محبة خاصة.