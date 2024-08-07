نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف وركلات ترجيح مباراة برشلونة وميلان الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل احداث أحداث مباراة ميلان أمام برشلونة وذلك في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

وانتهت المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "بنك ستاديوم" في الولايات المتحدة، بالتعادل الايجابي ليخوض ركلات الترجيح والتي ابتسمت لميلان

أهداف وركلات ترجيح مباراة برشلونة وميلان الودية

المباراة شهدت سيطرة لميلان والذي تمكنوا من إحراز الهدف الأول لفريقهم في الدقيقة ال10 بأقدام لوكا يوفيتش.

وفي الدقيقة ال 15 وسرعان ذلك نجح لاعب ميلان كريستيان بوليسيتش، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

وفي الشوط الأول وقبل أن ينتهي، نجح لاعب برشلونة روبرت ليفاندوفسكي من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال22، سكن شباك حارس ميلان.

وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في هذه المباراة.

وتفوق ميلان في نهاية المباراة بركلات الترجيح والتي انتهت بنتيجة 4-3 لصالح ميلان.