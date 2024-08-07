نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم قمة برشلونة وميلان الودية.. وركلات الترجيح تُميل كفة الروسونيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق برشلونة ضد نظيره ميلان، بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل مثلهما، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "بنك ستاديوم" في الولايات المتحدة، ضمن وديات الأندية استعدادا للموسم الجديد.

أحداث مباراة برشلونة وميلان

وفي بداية الشوط الأول، استحوذ لاعبي ميلان على مجريات المباراة حتى تمكنوا من إحراز الهدف الأول لفريقهم في الدقيقة ال10 بأقدام لوكا يوفيتش.

وفي الدقيقة ال 15 وسرعان ذلك نجح لاعب ميلان كريستيان بوليسيتش، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

وفي الشوط الأول وقبل أن ينتهي، نجح لاعب برشلونة روبرت ليفاندوفسكي من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال22، سكن شباك حارس ميلان.

وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في هذه المباراة، ليحسم التعادل الإيجابي أمام ميلان في المبارة الودية.

ونجح الميلان في التفوق في ركلات الترجيح بعد أن أهدر البارسا ركلته السادسة، لتنتهي على انتصار الروسونيري 4-3.