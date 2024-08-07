لأول مرة.. درة تدخل عالم الإخراج والإنتاج بفيلم وثائقي

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة درة عن دخولها عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي.



ونشرت درة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور لها من الكواليس معلقة:"بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمرا، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي".

درة تكشف تجربة وين صرنا



واستكملت درة: " فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة (لا أظهر فيه.. سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة.. الإخراج كان دائما من أحلامي والذي دفعني اليه إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني".



قصة الفيلم



واضافت درة:" مُمتنة لكِ يا نادين.. لان ظهورك في حياتي بكل براءة انتِ وأسرتك هو الذي أوحالي بهذا الفيلم ولكل اللي آمنو بيه وشاركو فيه باي شكل..أتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق..قريبا إن شاء الله".



أحدث أعمال درة



ومن ناحية اخري، انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.



آخر أعمال درة



وكان آخر أعمال درة هو مسلسل "الأجهر"، الذي خاضت به السباق الرمضاني 2023 من بطولة عدد كبير من النجوم بجانب عمرو سعد ودرة، أبرزهم، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.



قصة مسلسل الاجهر



وتدور احداثه في إطار إجتماعي شعبي وتدور أحداثه حول الشاب "يوسف" الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر متخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي للكشف حقيقة مقتل والدته.