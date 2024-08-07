أول تعليق من رضوى الشربيني على أزمة شيرين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الإعلامية رضوى الشربيني على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال حسابها الشخصي على موقع" فيسبوك".

علقت رضوى الشربيني: 'سبوبة طلع سبوبة بجد".

كانت كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تعرضها للابتزاز والتهديد من زوجها السابق حسام حبيب، مشيرة إلى أنها حولت له مبلغ 200 ألف دولار. شيرين ناشدت الدولة بالتدخل لحمايتها من حسام، واتهمته بسرقة أموالها ومجوهراتها، بالإضافة إلى تهديده لها بحياة ابنتيها. هذه التصريحات أثارت ضجة كبيرة وأحدثت ردود فعل متباينة في الوسط الفني والإعلامي.

في سياق ردوده على اتهامات شيرين، أعرب حسام حبيب عن حزنه واستغرابه من الأحداث الجارية. في تصريحات صحفية، حيث نفى الاتهامات الموجهة إليه، واصفًا إياها بالكاذبة والتي يمكن محاسبته عليها قانونيًا. حسام أشار إلى أن الورقة التي تقول شيرين إنها تثبت تحويلها له مبلغًا ماليًا مكتوب فيها أنه تم التحويل "لزوج"، مما يثير تساؤلات حول صحة تصريحاتها بأنها طلقت منه.