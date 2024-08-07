نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها... تعرف على تفاصيل مسرحية "مجلس العقلاء" لـ غادة إبراهيم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة غادة إبراهيم لعرض أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم مجلس العقلاء،

والمسرحية من تأليف وأشعار أيمن حافظ، وإخراج محمد الخولي، ومن المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسرحية مجلس العقلاء



تدور أحداث مسرحية مجلس العقلاء، في قالب كوميدي غنائي استعراضي، ويشارك في بطولتها كل من الفنانة غادة إبراهيم، رضا حامد، محمد شلش، عبد السلام الدهشان، سعيد المختار، رحاب الغراوي، خالد محروس، محمود عامر، عبير مكاوي، أيمن إسماعيل، محمد عابدين، وتأليف وأشعار أيمن حافظ واستعراض أشرف فؤاد، وألحان وتوزيع وليد خلف.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية أولا في القاهرة على مسرح جلال الشرقاوي، يوم الخميس المقبل، ثم في الإسكندرية ومرسى مطروح، وبورسعيد ومعظم محافظات مصر قبلي وبحري، وستكون مفتوحة للجمهور العام دون تذاكر ودون سعي لأي ربح.

آخر أعمال غادة إبراهيم

والجدير بالذكر آخر أعمال غادة إبراهيم فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.