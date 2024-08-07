نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: النادي لن ينسحب ويخاف على سمعة الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء ميهوب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن أزمة المارد الأحمر وموقفه من المشاركة أو عدمها بكأس مصر وعدم لعب مباراة فاركو بدور 16 لإراحة اللاعبين.

تصريحات علاء ميهوب عن انسحاب الأهلي

وقال ميهوب في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "قرار الانسحاب من كأس مصر بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صعب وهو قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وليس مارسيل كولر مدربه".

وتابع: "السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يحق له الخوف على فرقته وخاصة لتلاحم المباريات والمواسم وإذا سالت لاعب لعبت كام ماتش السنة دي هتلاقي أرقام مش طبيعية وهو يحاول الحفاظ على قوام الفرقة".

واختتم: "والسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يحق له الراحة هو شخصيا لأنه بني ادم ومن أكثر الأفراد اللي بيكون عليها ضغط في المباريات وضغط خارجي من الجماهير وكلامه ليس به خطأ وقرار الانسحاب يرجع للإدارة فقط وقد لا يحدث لأنه يخاف على اسم النادي وسمعة الكرة المصرية وأنا مع قرار إراحة اللاعبين".