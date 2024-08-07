نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر السيد يكشف نص رسالة مبوما ويؤكد: زيزو والنني الخيار الأفضل للمنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادر السيد حارس مرمى الزمالك السابق، عن نص رسالة باتريك مبوما نجم منتخب الكاميرون السابق، عقب مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس.

ماذا قال نادر السيد عن المنتخب الأولمبي؟

قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، قال لي باتريك مبوما كنتم قريبين من التأهل للنهائي.

وأضاف نادر السيد، الفوارق الفنية بين منتخب مصر الأولمبي وفرنسا كبيرة لمصلحة الأخير، ولكن لاعبي الفراعنة نجحوا في تعويض ذلك بالروح العالية والأداء الجماعي وحُسن التنظيم.

وتابع، لم أتوقع هذا الأداء الكبير من لاعبي منتخب مصر الأولمبي، وعلينا جميعًا الإشادة بميكالي الذي نجح في فرض شخصيته على المنتخب.

وأتم نادر السيد تصريحاته قائلًا، أحمد مصطفى زيزو ومحمد النني هما بمثابة الخيار الأفضل لميكالي وأضافوا الكثير للمنتخب الأولمبي في مشوار الأولمبياد.