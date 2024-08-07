نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر استكمال كأس مصر دون تصويت الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة بالأندية لبحث قرارات هامة خلال الفترة المقبلة.

واضاف الشريعي في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: من المفترض ان يكون هناك اجتماع بالأندية كل فترة من اجل دراسة مشاكل الأندية وتلبية متطلباتهم وهذا الاجتماع تأخر ثلاثة سنوات.

اتحاد الكرة يقرر استكمال كأس مصر دون تصويت الأندية

وتابع: أنا اول واحد تحدثت في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية عن مشاكل القيد التي تعاني منها الانديه، واخبرت جمال علام ان الانديه لا تملك القرار وان القرا في يد اتحاد الكرة.

وواصل: الأندية لا تملك قرار خوض بطولة كاس من عدمه وجمال علام طرح المشاركه وكان ينتظر الحل ولم يشاركنا اي شئ من البداية.

وأردف: لم نصوت على اي قرار يخص استكمال كأس مصر وكانً يهمني توضيحً كافةً النقاط من جانب اتحاد الكرة وجمال علام صرح باستكمال كأس مصر.

وأكمل: لم نتطرق للحديث عن الدوري الممتاز لأنه من اختصاص رابطة الأندية وكل حديثنا كان عن كأس مصر والقرار النهائي بشأن كاس مصر في يد اتحاد الكرة.

واستطرد: جمال علام اخبرنا باستكمال كأس مصر وانتهى الاجتماع ونحن على علم باستكمال الكأس ولا نعلم موعد انطلاق الموسم الجديد وشكل الدوري الجديد، وشكل الدوري الجديد المتداول ليس به اي تكافؤ فرص.

واختتم الشريعي تصريحاته: إدارة المسابقات في مصر بها مشكلة، وكنا نتابع مباراة إنبي والزمالك كأنها مباراة ودية والشغف اصبح غير موجودا في كرة القدم المصرية.