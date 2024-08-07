صبري فواز ينضم لأبطال فيلم "صيف 67" لـ نيللي كريم

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أحمد جودة - القاهرة - أنضم الفنان صبر فوزي لأبطال فيلم "صيف 67"، بطولة الفنانة نيللي كريم وأمير كرارة، والتي من المقرر عرضة في السينمات الفترة المقبلة.

ويذكر ان يعرض للفنان صبري فواز فيلم “اهل الكهف” التي يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم أهل الكهف ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.مرحبا

تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.