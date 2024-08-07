انت الان تتابع خبر استلم في حسابك 19000 ريال سعودي بقسط 349 ريال لكل سعودي اصرف القرض الشخصي بشروط ميسره والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - صرف القرض الشخصي بشروط ميسره لكل من يعاني من وجود الكثير من الديون المالية والمتعثرات كما يوجد إقساط شهريه يتم خصمها من راتب الموظف الحكومي السعودي، لحل جميع إزاماتك المادية ولتحقيق جميع أحلامك بضغظة زر يمكنك تعزيز مستواك الإقتصادي مع بنك الرياض السعودي استلم واصرف في حسابك البنكي 19000 ريال كما يقدم لك التمويل الشخصي بمجموعة شروط قليلة جدا قدم الأن اونلاين واستفيد بكافة خدمات البنك تابع الأسطر التالية وتعرف علي المزيد.

صرف القرض الشخصي بشروط ميسره

لإيداع التمويل الشخصي في حسابك دون وجود إي تعقيدات فقط قم بتقديم كافة الشروط التي يطلبها البنك وسوف تحصل علي كل ما تريد من الأموال، الأن يمكنك إيداع 19000 ريال في حسابك من خلال الشروط الميسره التالية وهي:

اذا كنت من إحدي العملاء لبنك الرياض وترغب في صرف التمويل الشخصي يجب ان تكون سعودي الجنسية.

العمر للعميل السعودي لا يقل عن 18 عام.

والعميل الغير سعودي لا يقل عمره عن 23 عام.

4100 ريال سعودي قيمة الراتب الشهري ويجب أن لا يقل عن ذلك لصرف المبلغ من البنك.

لا تتعدي إلتزاماتك الشهريه عن 1017 ريال سعودي.

استلم القرض في حسابك دون تحويل راتب وسدد بالتقسيط المريح علي 60 شهر.

قرض شحصي دون تحويل راتب اونلاين

قدم علي التمويل بكل سهولة اونلاين واستلم المال في حسابك من الرابط الرسمي لموقعت بنك الرياض واتبع الخطوات التالية: