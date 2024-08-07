انت الان تتابع خبر انهيار وانخفض السعر.. هبوط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية وعيار 21 يتراجع تراجع ضخم! والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، وذلك عقب استقرار دام لأيام متتالية، ويرجع السبب وراء ذلك الانخفاض إلى حدوث تذبذب أمس في سعر الدولار، هذا بالإضافة حدوث حالة من عدم الاستقرار في الكثير من المناطق حول العالم، وفي بداية التعاملات اليوم، وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء إلى 254.16 ريال سعودي، وفي حالة البيع سجل اليوم 261.27 ريال سعودي، أما في حالة الشراء فقد سجل 311.53 ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى أن الأعيرة الأخرى من الذهب انخفضت بشكل كبير جدا، وهذا سببه الرئيسي ارتفاع سعر الدولار، وفيما يلي، نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

تأتي أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء كما يلي:

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعره اليوم إلى 290.47 77.46 سعر جرام الذهب عيار 22 سجل هذا العيار اليوم 266.27 71.00 سعر جرام الذهب عيار 21 فيما وصل سعر هذا العيار اليوم إلى 254.16 67.78 سعر جرام الذهب عيار 18 كما سجل هذا العيار 217.85 58.09 سعر جرام الذهب عيار 14 ووصل الجرام من هذا العيار إلى 169.44 45.18 سعر أونصة الذهب بيع سجلت اليوم 9,034.65 2,409.24 سعر أونصة الذهب شراء وصل سعرها اليوم إلى 9,038.40 2,410.24

أسعار سبائك الذهب اليوم

فيما يتعلق بأسعار سبائك الذهب في السعودية، فيأتي سعرها كما يلي:

إحجام سبائك الذهب ريال دولار سبيكة ذهب 1 جرام 319.52 85.20 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 762.49 203.33 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,510.45 402.79 جنية الذهب 8ج عيار 21 2,439.96 650.66 جنية الذهب 8ج عيار 22 2,556.15 681.64 جنية الذهب 8ج عيار 24 2,788.53 743.61 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,986.05 796.28 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 5,931.43 1,581.71 سعر سبيكة الذهب أوقية 8,823.00 2,352.80 سبيكة الذهب نصف أونصة 4,621.22 1,232.33 سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 9,197.27 2,452.61 سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 14,726.90 3,927.17 سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 29,395.71 7,838.86 سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 3,482.87 928.76 سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 292,504.76 78,001.27 سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 146,513.80 39,070.35

سعر الذهب اليوم بيع وشراء في السعودية

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية بتاريخ 2024/08/06 تتضمن: