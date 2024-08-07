انت الان تتابع خبر بعد ارتفاع الدولار أمس.. مفاجأة كبيرة في سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 أغسطس والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - ارتفع سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 أغسطس وذلك عقب ارتفاع سعر الدولار بالأمس، كما من الجدير ذكره أن سعر الذهب انخفض بشكل كبير جدا في مصر والسعودية بسبب ارتفاع سعر الدولار، حيث هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار والكثير من السلع، والعكس صحيح، وبالحديث عن سعر الحديد فقط ارتفع سعر الطن من حديد عز اليوم بزيادة قدرها 611 جنيه، كما ارتفع سعر الأسمنت اليوم ليسجل الطن 2359.51 جنيه مصري، وفيما يلي نعرض لكم ألأسعار بالتفصيل.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء
بعد ارتفاع سعر الدولار أمس تذبذبت أسعار الكثير من المنتجات سواء الغذائية أو الصناعية وكذلك الذهب، وبالحديث عن أسعار الحديد اليوم في مصر، فقد ارتفع سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، حيث أن سعر الطن زاد 611 جنيه، بينما استقر سعر الحديد الاستثماري عند 40297 جنيه، وفيما يلي جدول يوضح لكم كم هو سعر الحديد اليوم في مصر”
|نوع الحديد
|السعر بالجنيه المصري للطن
|حديد عز
|وصل سعره اليوم الثلاثاء إلى 42171
|حديد ستيل
|فيما سجل سعر الطن من ستيل 41,000
|حديد السويس
|هذا بالإضافة إلى أن حديد السويس سجل 40500
|حديد بشاي
|هذا وقد سجل الطن من بشاي 39,000
|حديد الاستثماري
|فيما وصل سعر الطن من الاستثماري إلى 40297
|حديد المراكبي
|وفي الحديث عن الحديد فقط سجل الطن من المراكبي 41,000
|حديد العشري
|هذا وسجل الطن من العشري 37,500
|حديد الجيوشي
|وفي الأخير، فقد سجل الطن من الجيوشي 39,000
أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء
نكمل حديثنا عن سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر، فقد سجل ارتفاع أيضا في بعض المصانع مثل الحديد، حيث سجل اليوم للطن الواحد حوالي 2359.51 جنيه مصري، وفيما يلي، قائمة بأسعار الأسمنت اليوم:
|نوع الأسمنت
|السعر بالجنيه المصري للطن
|أسمنت الريادي
|ارتفع إلى حوالي 2,316 جنيه، بزيادة قدرها 116 جنيه
|أسمنت النصر
|يبلغ حوالي 1,960 جنيه فقط
|أسمنت الشركة العربية للمسلح
|يصل إلى 2,000 جنيه فقط
|أسمنت العسكري
|يبلغ حوالي 1,950 جنيه
|أسمنت طره وحلوان
|يبلغ حوالي 1,990 جنيه فقط
|أسمنت السويس
|يصل إلى 2,000 جنيه فقط
كانت هذه كل التفاصيل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر عقب ارتفاع سعر الدولار بالأمس.