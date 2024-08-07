انت الان تتابع خبر بعد ارتفاع الدولار أمس.. مفاجأة كبيرة في سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 أغسطس والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ارتفع سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 أغسطس وذلك عقب ارتفاع سعر الدولار بالأمس، كما من الجدير ذكره أن سعر الذهب انخفض بشكل كبير جدا في مصر والسعودية بسبب ارتفاع سعر الدولار، حيث هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار والكثير من السلع، والعكس صحيح، وبالحديث عن سعر الحديد فقط ارتفع سعر الطن من حديد عز اليوم بزيادة قدرها 611 جنيه، كما ارتفع سعر الأسمنت اليوم ليسجل الطن 2359.51 جنيه مصري، وفيما يلي نعرض لكم ألأسعار بالتفصيل.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

بعد ارتفاع سعر الدولار أمس تذبذبت أسعار الكثير من المنتجات سواء الغذائية أو الصناعية وكذلك الذهب، وبالحديث عن أسعار الحديد اليوم في مصر، فقد ارتفع سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، حيث أن سعر الطن زاد 611 جنيه، بينما استقر سعر الحديد الاستثماري عند 40297 جنيه، وفيما يلي جدول يوضح لكم كم هو سعر الحديد اليوم في مصر”

نوع الحديد السعر بالجنيه المصري للطن حديد عز وصل سعره اليوم الثلاثاء إلى 42171 حديد ستيل فيما سجل سعر الطن من ستيل 41,000 حديد السويس هذا بالإضافة إلى أن حديد السويس سجل 40500 حديد بشاي هذا وقد سجل الطن من بشاي 39,000 حديد الاستثماري فيما وصل سعر الطن من الاستثماري إلى 40297 حديد المراكبي وفي الحديث عن الحديد فقط سجل الطن من المراكبي 41,000 حديد العشري هذا وسجل الطن من العشري 37,500 حديد الجيوشي وفي الأخير، فقد سجل الطن من الجيوشي 39,000

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

نكمل حديثنا عن سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر، فقد سجل ارتفاع أيضا في بعض المصانع مثل الحديد، حيث سجل اليوم للطن الواحد حوالي 2359.51 جنيه مصري، وفيما يلي، قائمة بأسعار الأسمنت اليوم:

نوع الأسمنت السعر بالجنيه المصري للطن أسمنت الريادي ارتفع إلى حوالي 2,316 جنيه، بزيادة قدرها 116 جنيه أسمنت النصر يبلغ حوالي 1,960 جنيه فقط أسمنت الشركة العربية للمسلح يصل إلى 2,000 جنيه فقط أسمنت العسكري يبلغ حوالي 1,950 جنيه أسمنت طره وحلوان يبلغ حوالي 1,990 جنيه فقط أسمنت السويس يصل إلى 2,000 جنيه فقط

كانت هذه كل التفاصيل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر عقب ارتفاع سعر الدولار بالأمس.