انت الان تتابع خبر بعد ارتفاعه المفاجئ.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 من أغسطس 2024 الموافق الثلاثاء استقرار واضح، وذلك بعد آخر ارتفاع تم تسجيله في حوالي 10 بنوك بحدود 75 قرش في نهاية التعاملات ليوم الاثنين 5 أغسطس وبداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء السادس من شهر أغسطس 2024، وجاء ذلك بعد ارتفاعه أمس في عدد من البنوك، حيث جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم على النحو التالي:

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 49.3 جنيه للبيع و49.2 جنيه للشراء، وذلك بزيادة 50 قرش.

أما في بنك مصر فقد سجل الدولار للشراء 49.2 جنيه، والبيع 49.3 جنيه.

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 49.2 جنيه للشراء، أما سعر البيع فقد وصل إلى 49.3 جنيه.

بينما وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي للشراء 49.2 جنيه، أما البيع فوصل سعره إلى 49.3 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة وصل إلى 49.2 جنيه للشراء، بينما البيع فقد سجل 49.3 جنيه.

أسعار باقي البنوك

كذلك بلغت قيمة الدولار في بنك قناة السويس 49.2 جنيه شراء، أما البيع فبلغ 49.3 جنيه.

كما وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 49.21 جنيه شراء، أما سعر البيع وصل إلى 49.31 جنيه، بزيادة 48 قرش.

أما بنك الإسكندرية فقد وصل سعر الدولار به إلى 49.42 جنيه شراء والبيع بسعر 49.52 جنيه، بزيادة وصلت إلى 72 قرش.

وصل أيضًا سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 49.2 جنيه شراء، أما البيع فقد سجل 49.3 جنيه، بتسجيل زيادة 50 قرش.

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء 49.52 جنيه، وللبيع وصل إلى 49.62 جنيه، حيث سجل زيادة 75 قرش.

يسعى المستثمرين إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه بصورة مستمرة، حيث يُعتمَد عليه بشكل مباشر في استثمارات متنوعة، فيعتبر الدولار عملة رسمية مستخدمة في الكثير من الدول، باعتباره مقياس لمعرفة القيمة لمُختلَف العملات.