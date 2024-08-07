نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا على أعتاب الرحيل عن الأهلي ومفاجأة بشأن وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمود كهربا يتلقى عروض محلية للرحيل عن الأهلي

وكشف الناقد الرياضي أحمد الهواري، في تصريحات لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى:" محمود كهربا رحل بالفعل عن صفوف الأهلي، حيث تلقى عروض محلية من ناديي زد وبيراميدز ".

وأضاف:" محمود كهربا لم يتلقى أي عروض رسمية عربية سواء سعودية أو قطرية، ويبحث هو ووكيله في الفترة الحالية على عروض خارجية".

واختتم:" كهربا لا يرغب في استكمال مشواره الكروي داخل الدوري المصري، ويرغب في خوض رحلة احترافية جديدة في السعودية، وينتظر وصول عرض رسمي في الفترة المقبلة ".