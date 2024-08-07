موقف محمد عبد المنعم من المشاركة مع الأهلي في مباراة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - لازال موقف النجم الدولي محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غامضا، بشأن مشاركته في مباراة سموحة القادمة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سموحة، مساء غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد القاهرة الدولي

موقف محمد عبد المنعم من المشاركة في مباراة الأهلي ضد سموحة

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد عبد المنعم لم يشارك في المران الجماعي للفريق، استعدادًا لمواجهة سموحة".

وتابع:" عبد المنعم يخضع لفحص طبي بشكل مستمر بسبب الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، ولكنه لم يتماثل الشفاء حتى الآن ".

واختتم:" كولر يرى أن اللاعب الذي يغيب عن مرانين متتاليين استعدادًا للمباراة القادمة، لا يمكنه المشاركة في هذه المباراة، ولذلك عبد المنعم سيكون خارج مباراة سموحة ولن يشارك فيها بسبب معاناته من الإصابة ".