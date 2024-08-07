نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة التربية والتعليم تقرر إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بعد فضيحة غش جماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024 في إحدى لجان محافظة الدقهلية، وذلك بعد الكشف فيديو يظهر محاولة أحد أولياء الأمور لتغشيش الطلاب.

الواقعة أدت إلى اتخاذ الوزارة إجراءات حاسمة ضد الطلاب والمسؤولين عن التقصير.

تفاصيل الواقعة

في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت سيدة تقوم بمحاولة تغشيش الطلاب أثناء امتحان مادة الكيمياء، وهي تقف بجوار سور المدرسة.

بناءً على هذا الفيديو، قررت وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان المادة المذكورة في اللجنة التي شهدت الواقعة.

الإجراءات المتخذة

إعادة امتحان الكيمياء:

قررت الوزارة إعادة امتحان مادة الكيمياء للطلاب في محافظة الدقهلية في الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة.

معاقبة الطلاب:

تم إعلان رسوب الطلاب في نتيجة الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة في مادة الكيمياء، مع منحهم فرصة لإعادة الامتحان في الدور الثاني.

تحقيق وتصحيح:

أصدرت الوزارة بيانًا في 6 يوليو الماضي، أكدت فيه تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

شدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، على أن اللجنة ستقوم بالتحقق من صحة ادعاءات الغش الجماعي، وفي حال ثبوت تطابق الإجابات بين الطلاب، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته في الدور الثاني.

الإجراءات القانونية:

الوزارة أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الواقعة، وذلك لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

البيان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الصحفي على أهمية الحفاظ على نزاهة الامتحانات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. الوزارة تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية ب transparنزا واحترافية.