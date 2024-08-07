نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحف المجوهرات الملكية يستضيف 120 فتاة في جولات "أهل مصر" الثقافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الجولة الأولى للملتقى السابع عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة ضمن مشروع "أهل مصر" في محافظة الإسكندرية، برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الملتقى، الذي يستمر حتى 14 أغسطس، يندرج ضمن برامج العدالة الثقافية ويهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والاهتمام بالمرأة والفتاة في المحافظات الحدودية.

جولة تثقيفية في متحف المجوهرات الملكية

استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية 120 فتاة من المحافظات الحدودية في جولة تثقيفية برفقة مفتشتي الآثار يسرا محمد وإيمان إبراهيم. تضمنت الجولة شرحًا تاريخيًا عن المتحف، الذي كان مقرًا صيفيًا للنبيلة فاطمة حيدر، وأصبح لاحقًا متحفًا للمجوهرات الملكية.

تاريخ وأقسام المتحف

بدأت الجولة بتعريف الفتيات بتاريخ المتحف وتطوره من قصر صيفي إلى متحف. تم تفقد 13 قاعة في المتحف، تحتوي على 33 ڤاترينة، تُعرض فيها مجوهرات ثمينة تعود للعائلة الملكية، مثل الملكة فريدة والأميرة شويكار، بالإضافة إلى أدوات تجميل ومكتب ومائدة تاريخية.

لوحات ومقتنيات العائلة المالكة

تعرفت الفتيات على اللوحات الزيتية التي تزين الأسقف، والتي تُظهر شخصيات مثل الخديوي توفيق والأميرة فاطمة إسماعيل.

كما شاهدن ممر الأعمدة الفاخر، وتفقدن النياشين والميداليات الخاصة بتكريم الشخصيات البارزة في الدولة.

فعاليات متنوعة ومشاركة واسعة

يستضيف الملتقى 120 سيدة وفتاة من محافظات شمال وجنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، بالإضافة إلى القاهرة. تشارك الفتيات من جمعية "أصداء" للصم والبكم وعدد من رواد قصور الثقافة ووحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية.

برامج توعوية وورش فنية

يتضمن الملتقى لقاءات توعوية حول قضايا متنوعة، وورش فنية وعروض اكتشاف المواهب.

كما يشهد أمسيات ثقافية حول دور المرأة في الحفاظ على التراث، وزيارات ميدانية لأماكن سياحية وأثرية مثل مكتبة الإسكندرية والمتحف القومي وحديقة أنطونيادس.

"أهل مصر" في إطار البرنامج الرئاسي

يأتي مشروع "أهل مصر" كجزء من البرنامج الرئاسي لوزارة الثقافة، ويهدف إلى تشكيل الوعي الثقافي وتعزيز قيم الانتماء للوطن. يركز المشروع على رعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء المحافظات الحدودية، من خلال دعم المرأة والشباب والأطفال.