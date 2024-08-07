نعرض لكم الان تفاصيل خبر راميدا تحصل على موافقة هيئة الدواء لزيادة أسعار جميع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 05:16 مساءً - رنا ممدوح _ أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا عن حصولها على موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار جميع منتجاتها الأساسية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا يشمل 22 صنفا دوائيًا موزعة على علامات تجارية رئيسية مثل كولونا، أوجرام، ريكوكسيبرايت، بنتاتروكس، بروتوفكس، أومنيفورا، اوبتامينس، راميتكس، وميجافين.

ووفقا للبيان، قد تتراوح متوسط الزيادات في الأسعار التي تم الحصول عليها ما بين 40% – 50%.

وأشارت إلى أنه تم منح هذه الموافقات بشكل تدريجي منذ نهاية مايو 2024 ولا تزال مستمرة.

وأكدت راميدا أن هذا يضمن استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر.

وتوقعت الشركة الحصول على موافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية في الفترة المقبلة.

وأكدت أن هذه العملية المستمرة ستساهم في وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر، مما ينعكس بصورة ايجابية على الموقف المالي للشركات.

وأشارت إلى أن استراتيجية إدارة المخزون الاستباقية لراميدا ساهمت في ضمان انعكاس تعديلات الأسعار على مبيعات وربحية الشركة على الفور.

ووفقا للبيان، لن تضمن هذه الزيادات في الأسعار استمرار إنتاج وتوريد الأدوية الأساسية فحسب، بل ستوفر لراميدا أيضًا الموارد المالية اللازمة لتعزيز التدفق النقدي وتقليل الديون والاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجية.

وقال الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة راميدا إن التزام الحكومة المصرية وهيئة الدواء بمراجعة الأسعار ومنح الموافقات والعمل نحو بيئة دوائية أكثر استدامة في مصر سيعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.

وأضاف الدكتور مرسي: “من خلال تأمين هذه التعديلات في الأسعار، يمكن لراميدا أن تستمر في توفير أدوية عالية الجودة للمرضى في مصر مع الاستثمار في توسيع محفظة منتجاتنا وخدمة الاحتياجات الصحية لمجتمعاتنا بشكل أفضل.”