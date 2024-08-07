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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- تركيا تنضم رسميًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء عن انضمامها رسميًا إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام العالمية.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي إن بلاده ستطلب من محكمة العدل الدولية الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مشيرًا إلى وجود أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن تركيا ستقدم الأدلة على التطهير العرقي والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ 70 عامًا.

وأضاف أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع والتعطيش في قطاع غزة، مؤكدًا وقوف تركيا، دولة وشعبًا، مع القضية الفلسطينية.

تركيا سابع دولة تنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

و بهذا، تصبح تركيا سابع دولة تنضم إلى القضية بعد نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين، وإسبانيا.

إجراءات محكمة العدل الدولية

و من المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية كلا من إسرائيل وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا للقضية وستقوم الدولتان لاحقًا بتقديم ملاحظاتهما حول انضمام تركيا. يتوقع أن تتقدم إسرائيل بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا، بينما سيكون لأنقرة الحق في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.

خلفية الدعوى القضائية

رفعت جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات احترازية نظرًا لخطورة الوضع في غزة، وتم عقد جلسات الاستماع بشأن التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير الماضي.