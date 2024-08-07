نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقابة العامة للمهن الرياضية تجدد الثقة في كنز أكاديمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اجتمع مساء اليوم الأربعاء الموافق ال٧ من اغسطس، نقيب المهن الرياضية الدكتور فتحي ندا، والدكتور جمال محمد علي وكيل النقابه واعضاء مجلس إدارة نقابه المهن الرياضيهطة مع إدارة اكاديمه كنز برئاسة عمرو جمال.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات والقضايا ومن اهمها تجديد الثقه في كنز اكاديمي لعام جديد كمركز معتمد من النقابه العامه للمهن الرياضية في جميع دوراتها التخصصية في إعداد محللين رياضيين من خلال نخبة من المتخصصين في مجال التحليل الرياضي، أبرزهم أحمد عز وتامر بدوي وعمر عبدالله ومحمد شوقي والأستاذ حسن المستكاوي ومحمد المحمودي وهاني حتحوت ودكتور عادل سعد.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين النقابة مع كنز اكاديمي داخل مقر النقابه العامه للمهن الرياضيه.

وأعرب عمرو جمال، عن سعادته الكبيرة بتوقيع البروتوكول مع النقابة العامة للمهن الرياضية، أحد أعرق النقابات الوطنية.