انت الان تتابع خبر وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة جربيها ومش هتستغني عنها بعد كدا والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الكثير من الفتيات تبحث عن طرق ووصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة، ولكن بعد قراءة هذا المقال لن يكون هناك مجال للبحث، فسوف نوضح أكثر من طريقة فعالة جدا في تفتيح الأماكن الحساسة في بشرة الجسم، فهيا بنا نبدأ التعرف على أفضل الوصفات الطبيعية في تفتيح البشرة.

أولا استخدام الخيار

يساهم الخيار في تفتيح الأماكن الحساسة من الجسم بشكل فعال، كما يساهم تبريد وإنعاش البشرة لفترة طويلة، ويمكن استخدام الخيار مع التالي:

أولا وصفة الخيار مع الألوفيرا: حيث يتم خلط ثمرة خيار مع بعض هلام الألوفيرا، ونقوم بتطبيق المزيج على المناطق الحساسة في الجسم، ونتركه لفترة ثم تغسله بالماء الفاتر.

ثانيًا الخيار والعسل: حيث نقوم بتقشير ثمرة الخيار ونقطعها إلى شرائح، ثم نستخدمها في تدليك المناطق الحساسة بالجسم، نتركه حتى يجف العصير ثم نوزع ملعقة من العسل عليه، ونغسله.

ثالثًا الخيار مع البطاطا: نقوم بخلط ملعقتين من عصير الخيار مع عصير البطاطا بالإضافة إلى ملعقة من العسل، وملعقة سكر، ونقوم بتوزيعها على المناطق الداكنة، نفرك ببطئ ثم نغسله بعد مرور ربع ساعة.

ثانيًا استخدام قشور البرتقال

قشور البرتقال تساهم في تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم والتي تحتوي على تصبغات، ويتم تطبيق استخدام قشور البرتقال كما يلي:

قشر البرتقال مع الحليب وماء الورد: نقوم بتجفيف قشور البرتقال ونطحنها، ثم نخلط عليهم ملعقتين من ماء الورد والحليب، ونقوم باستخدام الخليط في تدليك المناطق الداكنة ونغسله بعد دقائق.

قشر البرتقال مع اللبن الرائب: أولا نجفف قشور البرتقال ونقوم بطحنها جيدًا، ثم نمزج ملعقة من القشور مع ملعقتين من اللبن الرائب، وبعض العسل، ونضع الخليط على المنطقة الحساسة ونتركه حتى يجف ثم نقوم بغسله.

هناك أكثر من طريقة لتفتيح المناطق الداكنة بمكونات طبيعية، منها استخدام وصفة الليمون، ووصفة صودا الخبز، وأيضًا وصفة اللوز.