انت الان تتابع خبر شاهد .. بموزة واحدة تخلصي من خشونة وجفاف الشعر بوصفة فعالة لفرد وتنعيمه بشكل مذهل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ترغب معظم النساء إيجاد وصفة فعالة لفرد الشعر وتنعيمه، لكي تعمل على إصلاح كل مشاكل الشعر دون ترك أي أثار مضرة، حيث أن علاج مشكلة الخشونة تعتمد على إمداد بصيلات الشعر بالمواد خاصة عالية الترطيب، ولا ينصح باستخدام مكواة الفرد بالحرارة أو المستحضرات الكيميائية لحل هذه المشكلة، بينما الإستمرار على استخدام الوصفات الطبيعية أفضل مائة مرة.

وصفة فعالة لفرد الشعر وتنعيمه

تظن بعض النساء إن إصلاح الشعر يحتاج إلى مستحضرات كيميائية، ولكن هي أشد ضررًا على الشعر وتسبب ضعفه بشكل كبير مما يؤدي إلى التساقط والتقصف، بينما إذا جربتِ الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر باستخدام مواد طبيعية تعمل على الفرد والتنعيم بشكل ملحوظ، حيث أن تلك المواد تغذي الشعر كثيرًا من الجذور وتصلح ما أفسدته الطرق الأخرى مثل المكواة والبروتين الكيميائي وما شبه ذلك.

وصفة لفرد وتنعيم الشعر

ثمرة موز واحدة مهروسة.

كوب ماء.

4 ملاعق أرز.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

2 ملعقة عسل لترطيب أكثر (اختياري).

طريقة عمل وصفة لفرد الشعر

أولاً: ضعي الأرز والماء في وعاء على النار.

اتركيه يغلي حتى ينضج تماماً، ويصبح طريًا.

عليكِ إستخلاص عصير الأرز بتمريره على مصفاة ثم عصره في شاش نظيف.

الآن امزجي عصير الأرز مع الموزة المهروسة وأخلطي جيدًا.

ثم ضيفي زيت الزيتون والعسل وأخلطي المكونات جيدًا.

آخر خطوة ضعي المزيج في الخلاط وأخفقي حتى يتجانس ويصبح بقوام ناعم.

طريقة فرد الشعر بالموز