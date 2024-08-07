“خطوة بخطوة” طريقة عمل كيكة الرواني الهشة اللذيذة بطعم حكاية زي الجاهزة

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر كيكة الرواني من ألذ الحلويات التي يسعى الكثيرون لتحضيرها في المنزل، تشبه في قوامها البسبوسة، ولكن طعمها لذيذ وهش كالكعكة، يضاف إليها العسل ليمنحها نكهة رائعة ومميزة، مما يجعل الأطفال يحبونها، لذا تعتبر كيكة الرواني من أشهى أنواع الحلويات، وفيما يلي نقدم لكِ طريقة تحضيرها الصحيحة خطوة بخطوة.

طريقة عمل كيكة الرواني

تتضمن طريقة إعداد كيكة الرواني مكونات وخطوات بسيطة وغير مكلفة، تعد من أنواع الكعك التي يمكن تحضيرها في المنزل، حيث تحتاج إلى حوالي 30 دقيقة لتحضيرها، وتكفي عائلة مكونة من 4 أشخاص.

مقادير كيكة الرواني

إليكم مقادير كيكة الرواني فيما يلي:

كوب دقيق بسبوسة كوب دقيق فاخر.

نصف كوب من السكر.

¾ كوب زيت زرة.

3 بيض أحمر.

كيس فانيليا صغير.

كيس بيكنج بودر.

كوب زبادي كبير.

ملعقة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

¼ كوب جوز الهند ناعم.

طريقة تحضير كيكة الرواني

بعد تجهيز مكونات كيكة الرواني بالمقادير المطلوبة يمكنك البدء في تحضيرها، إليكم الخطوات كالتالي:

تتمثل الخطوة الأولى في إضافة السكر والزيت إلى الخلاط لمدة ثلاث دقائق.

إضافة البيض والفانيليا وملعقة من الخل مع الخفق جيدًا.

يتم إضافة كوب من الزبادي مع استمرار الخفق.

يحضر وعاء آخر لوضع دقيق البسبوسة، بالإضافة إلى الدقيق الفاخر، ومسحوق البيكنج باودر، ورشة من الملح، مع التقليب الجيد للمكونات.

إضافة مزيج الدقيق إلى مزيج البيض والفانيليا مع الخفق جيدًا.

وأخيرًا، يتم صب الخليط في صينية ويدخل الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

بعد إخراجه من الفرن، يتم إضافة جوز الهند.

هل شربات الرواني بارد ام ساخن؟

وضح الشيف حسن في أحد برامجه أن شربات كيكة الرواني يجب أن يكون باردًا، ويتم سكبه على الكيكة مباشرة بعد خروجها من الفرن، ثم تترك حتى تبرد لكي تمتص الكيكة العسل، وبعد ذلك تقطع وتقدم.