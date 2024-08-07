انت الان تتابع خبر اقوى عروض هايبر بنده السعودية على مستلزمات المدارس.. مستني اي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تطلق متاجر بنده بالسعودية الكثير من العروض والتخفيضات بمناسبة العام الدراسي الجديد، وقد تم الإعلان مؤخرا من خلال حسابهم على منصة إكس عن شعار عروض العودة للمدرسة، وسوف تشمل هذه العروض على الأدوات المدرسية وكل ما يحتاجه الطلاب مع بداية الدراسة، وقد تساءل الكثير من أولياء الأمور عن المزيد من التفاصيل رغبة منهم في الاستفادة من هذه العروض، والتي سوف نوضحها لكم في السطور التالية.

عروض هايبر بنده

تشمل عروض العودة للمدارس من متجر بنده الكثير من المستلزمات المدرسية، وإليكم بعض منها فيما يلي:

يمكنكم الحصول على حقيبة ذات عجلات 5 × 1 فقط بسعر 89.95 ريال سعودي.

يمكنكم الحصول على حقيبة ظهر من نوع pause فقط بسعر 99.95 ريال سعودي.

يمكنكم الحصول على حقيبة ظهر من نوع براجون فقط بسعر 39.98 ريال سعودي.

يمكنكم الحصول على حقيبة للطعام بليبي فقط بسعر 29.95 ريال سعودي.

يمكنكم الحصول على حقيبة للطعام من نوع هيلو كيتي فقط بسعر 29.95 ريال سعودي.

يمكنكم الحصول على طقم عشاء خامة بلاستيك فقط بسعر 8.95 ريال سعودي.

يمكنكم الحصول على حقيبة ذات عجلات 25 × 1 فقط بسعر 120 ريال سعودي.

موعد عروض هايبر بنده السعودية على مستلزمات المدارس

أعلنت إدارة متجر بنده في السعودية عن العروض والتخفيضات على الأدوات والمستلزمات المدرسية بمناسبة العام الدراسي الجديد وذلك خلال الفترة الماضية.

عروض الأدوات المكتبية من هايبر بنده

إليكم المزيد من العروض التي طرحها متجر بنده على الأدوات المدرسية فيما يلي: