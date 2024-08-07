انت الان تتابع خبر شاهد .. كعب رجلك هيبقي قشطة.. لو عندك فازلين هاتيه وتعالي أقولك أزاي تزيلي القشور والجلد الميت في دقائق والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تشقق القدمين والجلد الزائد من أكثر الاشياء المزعجة التي تواجه العديد من النساء خاصًة خلال فصل الصيف وارتداء الاحذية المكشوفة، ويريد العديد منهم إيجاد حل لهذه المشكلة المزعجة والتخلص منها بشكل نهائي، ويمكنكم الان استخدام خلطات الفازلين الرائعة التي تعمل على علاج تشقق القدمين وازالة الجلد الميت بكل سهولة وأمان.

علاج تشقق القدمين بالفازلين والملح الخشن

خليط الفازلين والملح الخشن يساعد على علاج تشقق القدمين ويتم تحضيره كالتالي:

المكونات:

اربع ملاعق ممتلئة من الفازلين الطبي.

خمس ملاعق من الملح الخشن.

ملعقتان من سائل الاستحمام.

مبرد للقدمين.

طريقة التحضير:

احضري وعاء وضعي به كمية من الماء الساخن مع سائل الاستحمام وضعي قدميك داخل الوعاء لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

قومي بفرك القدمين عن طريق استخدام الملح الخشن حتى يتم إزالة الجلد الميت الموجود.

اغسلي القدمين بالماء جيدًا ثم قومي بتجفيفها واستخدمي المبرد وقومي بفرك خلايا البشرة الميتة حتي تتأكدي من نظافة القدمين.

اغسلي القدمين مرة اخري بالماء ثم قومي بتجفيفها جيدًا باستخدام منشفة نظيفة.

ادهني القدمين بالفازلين وقومي بارتداء جوارب طوال الليل.

كرري هذه الوصفة مرتين خلال الإسبوع للحصول على أفضل نتيجة لترطيب القدمين.

علاج تشقق القدمين بالفازلين والنشا

يمكنك الان تحضير خليط الفازلين والنشا داخل المنزل لعلاج تشقق القدمين كالتالي:

المكونات:

ملعقتان ممتلئتان من نشا الذرة.

ملعقتان ممتلئتان من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير: