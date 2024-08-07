رطبي على قلبك وحضري الأرز بلبن الكريمي بأسرار في البيت وبأقل التكاليف

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الرياض - أحمد صلاح - الأرز بالحليب هو واحد من أكثر الحلويات اللذيذة والمغذية شعبية في الكثير من المناطق حول العالم، وهذا التحلية المنعشة والمريحة تجمع بين قوام الأرز اللذيذ والحليب الغني بالفوائد الصحية، ولا عجب أن الكثير من الآباء والأمهات يفضلون تقديمه لأطفالهم كوجبة خفيفة مغذية أو كختام لوجبة الطعام على الرغم من أن الأرز بالحليب متوفر في الأفران والمخابز، إلا أن تحضيره في المنزل ليس صعبًا على الإطلاق وفي هذا المقال، سنستعرض الخطوات البسيطة والسهلة لإعداد هذه الحلوى المنزلية اللذيذة والصحية.

وصفة الأرز بالحليب

تعتبر الحلويات المغذية أكثر تفضيلًا لدى الأمهات، حيث أنها تفيد الجسم بشكل أفضل من الحلويات الأخرى ويعد الأرز بالحليب من أبرز الحلويات المميزة في مذاقها والمفيدة للجسم ويتميز هذا الطبق بتوفر معظم مكوناته في المنزل، مما يجعله غير مكلف وتتمثل المكونات الأساسية للأرز بالحليب الكريمي والقليل من المكونات الأخرى ولإعداد هذه الحلوى بطريقة صحيحة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

نصف كيلو حليب كامل الدسم

كوب أرز مغسول ومنقوع

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة نشا

كوب جوز الهند (اختياري)

كوب سكر (حسب الرغبة)

كوب ماء

الخطوات: