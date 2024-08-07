رطبي على قلبك وحضري الأرز بلبن الكريمي بأسرار في البيت وبأقل التكاليف

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الرياض - أحمد صلاح - الأرز بالحليب هو واحد من أكثر الحلويات اللذيذة والمغذية شعبية في الكثير من المناطق حول العالم، وهذا التحلية المنعشة والمريحة تجمع بين قوام الأرز اللذيذ والحليب الغني بالفوائد الصحية، ولا عجب أن الكثير من الآباء والأمهات يفضلون تقديمه لأطفالهم كوجبة خفيفة مغذية أو كختام لوجبة الطعام على الرغم من أن الأرز بالحليب متوفر في الأفران والمخابز، إلا أن تحضيره في المنزل ليس صعبًا على الإطلاق وفي هذا المقال، سنستعرض الخطوات البسيطة والسهلة لإعداد هذه الحلوى المنزلية اللذيذة والصحية.
وصفة الأرز بالحليب
تعتبر الحلويات المغذية أكثر تفضيلًا لدى الأمهات، حيث أنها تفيد الجسم بشكل أفضل من الحلويات الأخرى ويعد الأرز بالحليب من أبرز الحلويات المميزة في مذاقها والمفيدة للجسم ويتميز هذا الطبق بتوفر معظم مكوناته في المنزل، مما يجعله غير مكلف وتتمثل المكونات الأساسية للأرز بالحليب الكريمي والقليل من المكونات الأخرى ولإعداد هذه الحلوى بطريقة صحيحة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- نصف كيلو حليب كامل الدسم
- كوب أرز مغسول ومنقوع
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة كبيرة نشا
- كوب جوز الهند (اختياري)
- كوب سكر (حسب الرغبة)
- كوب ماء
الخطوات:
- اغسل الأرز جيداً بالماء واتركه ينقع لمدة 30 دقيقة على الأقل هذه الخطوة مهمة لإزالة النشا الزائد وجعل الأرز طري.
- ضع الأرز المنقوع في قدر على النار مع إضافة كوب من الماء. اتركه حتى يغلي ويتشرب الماء بالكامل.
- أضف الحليب إلى الأرز المطهو وقلّب جيداً. أضف الفانيليا وجوز الهند والسكر حسب الرغبة وقلب المكونات.
- في وعاء منفصل، اخلط النشا مع القليل من الماء حتى يذوب تماماً وأضف هذا الخليط إلى الأرز واللبن مع الاستمرار في التقليب على نار متوسطة حتى يتكاثف القوام.
- ارفع القدر عن النار واسكب الأرز بالحليب في أكواب أو أطباق تقديم.
- يمكن تقديم الأرز بالحليب بارداً أو ساخناً، مع إضافة المزيد من جوز الهند المبشور إذا رغبت.
- سر نجاح هذه الوصفة يكمن في غسل الأرز جيداً لإزالة النشا الزائد، وضبط نسب السكر والنشا للحصول على قوام كريمي ناعم وكما أن نقع الأرز يساعد على طهيه بشكل أسرع وأكثر تناسقاً.