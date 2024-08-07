انت الان تتابع خبر شاهد .. إعرف الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. متخليش حد يضحك عليك والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - من أفضل الزيوت التي تستخدمها ربة المنزل هز زيت الزيتون حيث أنه زيت طبيعي، ويوجد منه الكثير من الأنواع المختلفة حسب اختلاف استخراجه وهو مهم بالنسبة للجسم حيث يضم الفيتامينات المختلفة التي تعمل على تقوية المناعة بجانب المعادن التي تساعد وتحافظ على المفاصل والعظام ويحتوي على نسبة من مضادات الاكسدة التي تقي الجسم من السرطان، ولتتأكد أنك سوف تحصل على هذه الفوائد لابد من معرفة الفرق بين زيت الزيتون الاصلي والمغشوش.

الفرق بين زيت الزيتون الاصلي والمغشوش

ظهر كثير من زيت الزيتون المغشوش في الاسواق ولذلك سوف نقدم لكم طريقة لمعرفة زيت الزيتون إذا كان أصلي أو مغشوش.

الرائحة: يتميز زيت الزيتون الاصلي برائحته القوية ومميزة.

لون زيت الزيتون: إذا كان الزيتون عصر حديثًا يميل لونه الأخضر فهو زيت زيتون أصلي وإذا كان لونه مائل للون الأصفر يكون مغشوش.

عند تعريض زيت الزيتون لضوء مباشر إذا كان لونه أحمر يكون جيد أما إذا كان لونه أصفر فهو زيت مغشوش.

اللزوجة: زيت الزيتون الاصلي لزج أكثر من الزيوت الأخرى.

المزالق: له طعم مميز ويحتفظ بطعنة فترة طويلة لا يتغير.

درجة الحموضة: عندما تكون نسبة الحموضة كبيرة عند تذوق الزيت يدل ذلك على أنه غير أصلي، أما إذا كانت نسبة الحموضة لا تتجاوز 1٪ يكون زيت زيتون أصلي.

الفرق بين زيت الزيتون البكر والزيت العادي

يوجد العديد من أنواع زيت الزيتون وافضل انواع هما زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون العادي، فيما يلي نوضح الفرق بينهما: