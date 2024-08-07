انت الان تتابع خبر شاهد .. ولادك هياكلوا صوابعهم وراها.. طريقة عمل طاجن المسقعة في المنزل بأسرار أكبر المحلات وبأقل التكاليف والمكونات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر طاجن المسقعة من الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري، حيث يجمع بين الطعم اللذيذ الرائع والمكونات البسيطة لخلق وجبة شهية ومغذية بدون تكاليف مرتفعة، مما يجعله خيارا مثاليا لكافة طوائف الشعب المصري ومن أهم الأطباق الرئيسية التي تتواجد على المائدة لأي بيت أو عائلة، وسنوضح لكم تاليا طريقة عمل طاجن المسقعة في المنزل وأهم مكوناتها، فتابعونا.

مكونات عمل طاجن المسقعة

يمكن عمل طاجن المسقعة بكل سهولة، عن طريق توفير بعض المكونات الأساسية كالتالي:

2 باذنجان كبير، مقطع إلى شرائح ومقلي.

500 جرام من اللحم المفروم.

2 بصل كبير، مفروم ناعم.

4 فصوص ثوم، مفروم ناعم.

3 حبات طماطم، مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

2 حبة فلفل أخضر، مقطعة إلى شرائح.

1 حبة فلفل حار (اختياري).

ملح وفلفل حسب الذوق.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

زيت نباتي للقلي.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تحضير طاجن المسقعة

بكل سهولة وخطوات بسيطة للغاية، نستطيع تحضير طاجن المسقعة في المنزل كالتالي: