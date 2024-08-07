انت الان تتابع خبر شاهد .. ألذ عشا خفيف وسريع.. عجة البطاطس الاقتصادية بألذ خلطة وبطعم لا يقاوم مش هتاخد منك وقت خالص والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تعتبر عجة البطاطس من الاكلات الشعبية المصرية التي يفضل تناولها الجميع، فهي محببة داخل البيوت المصرية، ويتم تقديم البطاطس مقلية أو مسلوقة بجانب العديد من الاطباق الشعبية، ولكنك تستطيعين تقديمها بطريقة مختلفة وهي عجة البطاطس الذي يشتهيها الجميع، ويتم تحضيرها بطريقة سهلة بسيطة وغير مكلفة نهائيًا، كما أنها تتكون من عنصر اساسي وهو البيض الذي يحتوي على العديد من العناصر الهامة.
طريقة عمل عجة البطاطس
يمكنك الان تحضير عجة البطاطس بمذاقها الرائع داخل المنزل من خلال التالي:
المكونات:
- اثنين من البطاطس المبشورة.
- ربع كوب من زيت الطعام.
- اثنين من البصل المقطع قطع صغيرة.
- نصف كوب من الفلفل الرومي المقطع.
- ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان من الماء.
- ملعقتان من الفلفل الأسود.
- ملعقة من ملح الطعام.
- رشة من الكمون الناعم.
- رشة من جوزة الطيب.
- ثلاث ملاعق ممتلئة من الحليب السائل.
- عدد خمسة من البيض.
- كوب من البقدونس المقطع بدون العيدان.
- رشة من البابريكا.
- رشة من البيكنج بودر.
- كوب من الجبن الموزاريلا.
طريقة التحضير
- جهزي مقلاة غير لاصقة وضعي بها زيت الطعام وارفعيها على النار حتى تسخن بشكل جيد ثم ضعي البصل المقطع وقلبي لمدة دقيقتان ثم ضعي رشة من الملح وقلبي حتى يأخذ اللون الذهبي.
- اغسلي البطاطس وقومي بتقشيرها ثم ابشريها وقومي بتصفيتها من الماء وضعيها على البصل وقلبي جيدًا ثم ضعي الماء عليه.
- ضيفي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وقلبي لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم قومي بتغطية المقلاة حتى تنضج البطاطس.
- ارفعي الطاسة من على النار وضعي الخليط داخل بولة واتركيه حتى يبرد.
- احضري وعاء اخر وضعي به الدقيق الأبيض والحليب السائل واخفقي باستخدام المضرب اليدوي حتى يتم ذوبان الدقيق.
- ضعي البيض واخفقي جيدًا مع الفلفل الرومي والبقدونس واخلطي جيدًا.
- أضيفي خليط البصل والبطاطس على خليط البيض وامزجي المكونات جيدًا.
- جهزي مقلاة أخرى وضعي ملعقة من الزيت ثم اسكبي الخليط داخل المقلاة حتى يأخذ شكل القرص.
- اتركي المقلاة على النار حتى تنضج عجة البطاطس وتحمر.
- اقلبي عجة البطاطس على الوجه الآخر ثم ضعي الجبن الموزاريلا وقومي بتغطية المقلاة حتى تنضج العجة.
- قدمي عجة البطاطس بمذاقها الرائع.