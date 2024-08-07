انت الان تتابع خبر شاهد .. ألذ عشا خفيف وسريع.. عجة البطاطس الاقتصادية بألذ خلطة وبطعم لا يقاوم مش هتاخد منك وقت خالص والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر عجة البطاطس من الاكلات الشعبية المصرية التي يفضل تناولها الجميع، فهي محببة داخل البيوت المصرية، ويتم تقديم البطاطس مقلية أو مسلوقة بجانب العديد من الاطباق الشعبية، ولكنك تستطيعين تقديمها بطريقة مختلفة وهي عجة البطاطس الذي يشتهيها الجميع، ويتم تحضيرها بطريقة سهلة بسيطة وغير مكلفة نهائيًا، كما أنها تتكون من عنصر اساسي وهو البيض الذي يحتوي على العديد من العناصر الهامة.

طريقة عمل عجة البطاطس

يمكنك الان تحضير عجة البطاطس بمذاقها الرائع داخل المنزل من خلال التالي:

المكونات:

اثنين من البطاطس المبشورة.

ربع كوب من زيت الطعام.

اثنين من البصل المقطع قطع صغيرة.

نصف كوب من الفلفل الرومي المقطع.

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.

ملعقتان من الماء.

ملعقتان من الفلفل الأسود.

ملعقة من ملح الطعام.

رشة من الكمون الناعم.

رشة من جوزة الطيب.

ثلاث ملاعق ممتلئة من الحليب السائل.

عدد خمسة من البيض.

كوب من البقدونس المقطع بدون العيدان.

رشة من البابريكا.

رشة من البيكنج بودر.

كوب من الجبن الموزاريلا.

طريقة التحضير