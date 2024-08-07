انت الان تتابع خبر شاهد .. رحعي شبابك.. بكوب حنة بس أصبغي شعرك وتخلصي من شيب الشعر المبكر بدون رجعة وفي ساعات معدودة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الشيب من الأمور المزعجة التي تواجه الرجال والسيدات خاصًة مع التقدم في العمر وهذه المشكلة تجعل الكثير من الأشخاص يلجأون لاستخدام الصبغات وذلك لإخفاء الشيب لوقت مؤقت، ولكن هذه الصبغات تسبب تلف وتساقط الشعر، ولكنك اليوم تستطيعين التخلص من مشكلة الشيب باستخدام مكون الحناء الرائع وهو آمن وليس لها أي آثار جانبية ضارة على الشعر.

خلطة الحناء للتخلص من الشيب

لمعرفة خطوات تحضير خليط الحناء للتخلص من مشكلة شيب الشعر اتبع التالي:

المكونات:

كوب ممتلئ من الحناء البودر.

ثلاث ملاعق ممتلئة من الكركم.

ملعقتان ممتلئتان من القهوة.

ملعقة ممتلئة من زيت الروزماري.

ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون.

ملعقة ممتلئة من زيت القرنفل.

ثلاث ملاعق ممتلئة من الشاي الجاف.

كوبان ممتلئان من الماء.

طريقة التحضير