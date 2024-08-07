انت الان تتابع خبر شاهد .. رحعي شبابك.. بكوب حنة بس أصبغي شعرك وتخلصي من شيب الشعر المبكر بدون رجعة وفي ساعات معدودة والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الشيب من الأمور المزعجة التي تواجه الرجال والسيدات خاصًة مع التقدم في العمر وهذه المشكلة تجعل الكثير من الأشخاص يلجأون لاستخدام الصبغات وذلك لإخفاء الشيب لوقت مؤقت، ولكن هذه الصبغات تسبب تلف وتساقط الشعر، ولكنك اليوم تستطيعين التخلص من مشكلة الشيب باستخدام مكون الحناء الرائع وهو آمن وليس لها أي آثار جانبية ضارة على الشعر.
خلطة الحناء للتخلص من الشيب
لمعرفة خطوات تحضير خليط الحناء للتخلص من مشكلة شيب الشعر اتبع التالي:
المكونات:
- كوب ممتلئ من الحناء البودر.
- ثلاث ملاعق ممتلئة من الكركم.
- ملعقتان ممتلئتان من القهوة.
- ملعقة ممتلئة من زيت الروزماري.
- ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون.
- ملعقة ممتلئة من زيت القرنفل.
- ثلاث ملاعق ممتلئة من الشاي الجاف.
- كوبان ممتلئان من الماء.
طريقة التحضير
- جهزي وعاء كبير عميق لتحضير الخليط.
- ضعي به كمية الماء المذكورة والشاي الجاف وارفعي الخليط على النار واتركيه حتى يصل إلى الغليان ويصبح باللون الأحمر.
- احضري وعاء اخر وضعي به كمية الكركم المذكورة والحناء البودر والقهوة وقلبي جيدًا حتي يتم اختلاط جميع المكونات الجافة مع بعضها.
- اسكبي زيت الروزماري وزيت الزيتون وزيت القرنفل مع تقليب جميع المكونات جيدًا.
- أضيفي الماء الأحمر مع العجمي جيدًا للحصول على مزيج يشبه قوام الكيكة.
- اتركي الخليط حتى يختمر طوال اليوم.
- في اليوم الثاني بعد تخمير الخليط قسمي الشعر إلى عدة خصل حتى يسهل عليك فرد الحناء.
- افردي الحناء على جميع خصل الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- قومي بارتداء بونية حراري واتركيه لمدة لا تقل عن خمس ساعات.
- بعد مرور الوقت المحدد اغسلي الشعر بالماء والشامبو جيدًا حتي تتخلصي من خليط الحناء ثم اغسليه بالبلسم للتخلص من رائحة الحناء.
- جففي شعرك وسوف تشاهدي اختفاء الشيب من اول استخدام.