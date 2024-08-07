انت الان تتابع خبر أحلى وجبة ممكن تعمليها للعزومات ولكل العيلة.. الكوسة بالبشاميل بالطريقة المظبوطة والطعم رائع لا يقاوم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تعتبر الكوسة بالبشاميل من ألذ وأروع وجبات الغداء الخفيفة والسريعة التي يحبها الجميع تتميز بطعم رائع ولذيذ مختلط بين نكهة الكوسة والبشاميل مع اللحم، هذه الوجبة مليئة بالفوائد المتعددة للجسم وتشتهر بمختلف المطاعم، ولكن يمكننا تحضير أفضل وألذ كوسة بالبشاميل رائعة في المنزل بكل سهولة بطريقة مختلفة وناجحة تمامًا مثل المطاعم والمحلات.
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل
من ألذ الوجبات الصحية واللذيذة هي وجبة الكوسة بالبشاميل الرائعة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بأفضل طريقة ناجحة وبالمكونات المتوفرة لدينا والتي تتمثل في:
المكونات اللازمة:
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة متوسطة الحجم.
- رشة من القرفة.
- رشة من بهارات اللحم.
- رشة من الفلفل الأسود.
- نصف كيلو من الكوسة.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- خمس ملاعق من الزبدة أو السمن.
- خمس ملاعق من الدقيق.
- خمس أكواب من الحليب.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من جوزة الطيب.
- رشة من الملح.
- رشة من الجبنة الموزاريلا (اختياري).
طريقة التحضير والتقديم:
- نحضر طاسة ونرفعها على نار متوسطة، ثم نضيف ملعقتين من الزيت وملعقة من الزبدة أو السمن حسب المتوفر لديك.
- عندما يسخن جيدًا، نضيف اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونه.
- ثم نضيف البصل المقطع لقطع صغيرة ونقلب جيدًا.
- نضيف الملح والفلفل الأسود والقرفة وبهارات اللحم، ونواصل الطهي حتى يتم تسوية وتعصيج اللحم تمامًا.
- بعد ذلك، نحضر الكوسا، نغسلها جيدًا وننظفها من القشر، ثم نقطعها على شكل شرائح متوسطة الحجم.
- نحضر طاسة أخرى، نرفعها على النار، ونضيف الزيت والزبدة حتى يسخنوا جيدًا.
- نضيف شرائح الكوسة مع التقليب المستمر على نار متوسطة، ونضيف الفلفل الأسود ومرقة الدجاج ونقلب جيدًا حتى تذبل ويتم تسويتها.
- نخرجها من الطاسة ونضعها في مصفاة للتخلص من السوائل.
- بعد ذلك، نحضر إناء على النار ونضع به الزبدة حتى تذوب تمامًا، ثم نضيف الدقيق مع التقليب حتى يمتزج ويتغير لونه.
- نضيف الحليب مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي متماسك.
- نطفئ النار ونضيف الجبنة الموزاريلا والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونقلب جيدًا.
- نحضر صينية مدهونة بقليل من البشاميل المجهز، ثم نضع شرائح الكوسة بشكل مرتب، ثم نضيف اللحم المفروم.
- نكرر الخطوات حتى ننتهي من كل الكمية، وآخر شيء نغطي بالبشاميل والجبنة.
- ندخل الصينية في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتحمر الوجه ويأخذ لونًا ذهبيًا.
- نطفئ النار ونخرج الصينية. نحضر طبق التقديم وتقدم الكوسة بالبشاميل مع الأرز بالشعرية والسلطة وتكون جاهزة للأكل.