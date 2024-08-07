انت الان تتابع خبر أحلى وجبة ممكن تعمليها للعزومات ولكل العيلة.. الكوسة بالبشاميل بالطريقة المظبوطة والطعم رائع لا يقاوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر الكوسة بالبشاميل من ألذ وأروع وجبات الغداء الخفيفة والسريعة التي يحبها الجميع تتميز بطعم رائع ولذيذ مختلط بين نكهة الكوسة والبشاميل مع اللحم، هذه الوجبة مليئة بالفوائد المتعددة للجسم وتشتهر بمختلف المطاعم، ولكن يمكننا تحضير أفضل وألذ كوسة بالبشاميل رائعة في المنزل بكل سهولة بطريقة مختلفة وناجحة تمامًا مثل المطاعم والمحلات.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

من ألذ الوجبات الصحية واللذيذة هي وجبة الكوسة بالبشاميل الرائعة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بأفضل طريقة ناجحة وبالمكونات المتوفرة لدينا والتي تتمثل في:

المكونات اللازمة:

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم.

رشة من القرفة.

رشة من بهارات اللحم.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف كيلو من الكوسة.

مكعب من مرقة الدجاج.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

خمس ملاعق من الزبدة أو السمن.

خمس ملاعق من الدقيق.

خمس أكواب من الحليب.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من الملح.

رشة من الجبنة الموزاريلا (اختياري).

طريقة التحضير والتقديم: