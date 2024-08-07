انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر قطار الحرمين حجز 1446 وطريقة الحجز إلكترونيا بالخطوات عبر الموقع الرسمي sar.hhr.sa والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والأشخاص المقيمين بها، ولم تقصر أيضاً تجاه الزائرين، فهي تحرص على توفير خدمات صحية وإلكترونية وتعليمية على أفضل مستوى، كما أنها تهتم بوسائل المواصلات بشكل كبير وهو ما جعلها توفر قطار الحرمين الشريفين، والذي وجد استحساناً كبيراً من كافة المواطنين والزائرين لأنه يعد من أفضل وسائل المواصلات لتميزه بالراحة والسرعة، ولهذا فقد زاد البحث في الفترة الأخيرة عن أسعار تذاكر قطار الحرمين في المملكة، وهو ما سنلقي عليه الضوء خلال مقالنا هذا فتابعونا.

أسعار تذاكر قطار الحرمين في السعودية

ازداد البحث في الفترة الأخيرة على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار تذاكر قطار الحرمين في السعودية الجديدة، وخاصة بعد أن أعلنت الحكومة السعودية أن هناك قائمة أسعار خاصة بالعام الجديد 2024، والتي تتمثل في الآتي:

يصل سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى جدة إلى حوالي 125 ريال سعودي.

يصل سعر التذكر من المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبد الله حوالي 100 ريال سعودي.

أما سعر التذكرة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فتصل إلى 150 ريال سعودي.

يصل سعر التذكر إلى حوالي 120 ريال سعودي وذلك من المدينة المنورة حتى مطار الملك عبد العزيز.

يبلغ سعر التذكرة من مدينة جدة حتى مطار الملك عبد العزيز حوالي 120 ريال سعودي.

يبلغ سعر التذكرة حوالي 40 ريال سعودي وذلك من مدينة جدة وصولاً إلى مكة المكرمة.

أما فيما يخص الانتقال من مدينة جدة حتى مطار الملك عبد الله فيبلغ سعر التذكرة حوالي 50 ريال سعودي.

كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونيًا

أتاحت الحكومة السعودية خدمة حجز التذاكر الخاصة بقطار الحرمين الشريفين للمواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بالقطار، واتباع الخطوات التالية: