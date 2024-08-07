انت الان تتابع خبر أهش وأخف حلى ..طريقة عمل كيكة الزبادي لوجبة الإفطار بمكونات اقتصادية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الكيك هو واحد من أشهى الحلويات التي نستمتع بها، ولكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم، قد تكون هناك بعض الصعوبات في تناولها، وهناك بديل لذيذ وخفيف على المعدة كيكة الزبادي هي حلوى شهية وخفيفة تتميز بمذاقها الطازج والقوام الهش والطري ويرجع ذلك إلى المكون الرئيسي وهو الزبادي، الذي يضفي على الكيك طعماً لذيذاً ويساعد على الهضم السهل، بفضل خفة وطراوة كيكة الزبادي، يمكن تناولها بسهولة مع كوب من الشاي أو العصير الطازج دون الشعور بأي آثار جانبية وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام الخلاط الكهربائي وبأقل التكاليف، مما يجعلها خياراً مثالياً للأشخاص الذين يهتمون بصحتهم وميزانيتهم في المقال التالي، سنشارك معك خطوات تحضير كيكة الزبادي اللذيذة والهشة في المنزل، بالإضافة إلى قائمة المكونات اللازمة.

طريقة عمل كيكة الزبادي

إليك طريقة كيكة الزبادي المكونات والخطوات:

المكونات:

2 كوب ونصف دقيق

كوب زبادي

كوب ونصف سكر

2 بيضة كاملة

نصف كوب زيت ذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

سكر بودرة للتزين

الخطوات: