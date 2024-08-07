انت الان تتابع خبر “حقيقة أم شائعة“.. صرف رواتب إضافية لبرنامج حساب المواطن الدفعة 81 اغسطس 2024 والاستعلام عن الأهلية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يقدم برنامج حساب المواطن الدعم لفئة معينة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب موعد صرف دفعة شهر أغسطس ازداد تساؤل المستفيدين عن بعض التفاصيل التي تتعلق بالدعم، وقد تداول الكثير خبر زيادة دعم حساب المواطن خلال الفترة القادمة مما دفع الكثير للبحث عن ذلك، ومن خلال مقالنا سوف ننقل لكم كافة التفاصيل التي تدور حول ذلك.

صرف رواتب إضافية لبرنامج حساب المواطن

يتطلع الكثير من مستفيدي الدعم من برنامج حساب المواطن للحصول على زيادة به، وقد تداول البعض أنه سيتم صرف رواتب إضافية ضمن برنامج حساب المواطن خلال الفترة القادمة، ولكن أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر أي قرار رسمي يخص ذلك، وقد أضافت إلى أن موعد صرف الدفعة 81 لشهر أغسطس سيتم صرفها في اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري بدلا من اليوم العاشر من الشهر.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن الإطلاع على أهلية حساب المواطن من المنزل وبكل سهولة، وذلك بإتباع الإرشادات التالية:

في البداية يتم زيارة موقع حساب المواطن.

ثم إدخال البيانات اللازمة لتسجيل الدخول.

فتح تبويب الخدمات الإلكترونية وتحديد خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

كتابة المعلومات التي تتعلق بالمواطن ثم النقر على زر عرض التفاصيل.

حاسبة حساب المواطن التقديرية 1446

أصبح بإمكان المستفيدين من حساب المواطن معرفة قيمة الدعم الذي يستحقونه بكل سهولة، وذلك باستخدام حاسبة حساب المواطن الإلكترونية، ويمكن القيام بذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: