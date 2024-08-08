انت الان تتابع خبر بطريقة مختلفة اعملي البيتزا السائلة واحصلي على طعم مميز مثل المطاعم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد البيتزا السائلة من الوجبات الإيطالية الشهية والمحبوبة لدي الكثيرين لطعمها المميز، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهوله في المنزل دون تعب أو مجهود، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ترند نيوز سوف نقدم أشهي بيتزا سائلة بطريقة بسيطة ومختلفة.

مقادير عمل البيتزا السائلة

تحتوي البيتزا السائلة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي

كوب من الدقيق.

٢ حبات من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بهارات إيطالي.

ملعقة صغيرة من السكر.

ثلث كوب من الحليب.

رشة من البيكنج بودر.

لتحضير صوص البيتزا

ملعقتان من الكاتشب.

ملعقة من زيت الزيتون.

رشة من البهارات الإيطالي.

ملعقة من الصلصة.

للحشو

ربع كيلو من الفراخ.

2 كوب من الجبنة الموتزاريلا.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير البيتزا السائلة بطريقة بسيطة والحصول على طعم مميز ومثالي يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-